Teslastrejken

Polis ingrep mot fackliga pensionärer: ”Borde skämmas som demonstrerar utanför Tesla”

Polisen har ingripit mot den grupp fackliga pensionärer som varje måndag fredligt promenerar utanför Teslas huvudkontor i Upplands Väsby. Det i protest mot strejkbryteri och bolagets vägran att teckna kollektivavtal.
K-G Wanngård grips utanför Teslas huvudkontor. Fotograf: Erik Dalrot
Publicerad 18 september 2025 kl 09.39
K-G Wanngård, en av de fackliga pensionärer som sedan mer än ett och ett halvt år varje måndag promenerar utanför Teslas huvudkontor i Upplands Väsby, polisanmäler polisen sedan han förts bort från platsen. – Det har hänt tio till femton gånger att polisen har kommit till platsen men det har alltid löst sig. Det har…

