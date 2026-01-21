Lås upp hela webbplatsen
Han ska korta vårdköerna åt Tidöregeringen
Regeringen tillsätter en nationell samordnare för att korta vårdköerna. Samtidigt har de flesta regioner gjort ständiga nedskärningar under de senaste åren, och vård och omsorg är den sektor där flest är sjukskrivna på grund av stress.
Sjukvårdsminister Elisabet Lann har utsett Anders Sylvan som samordnare för kortare vårdköer. Fotograf: Linnéa Fredriksson/Regeringskansliet
Publicerad 21 januari 2026 kl 14.00
Regeringen har utsett en nationell samordnare för att korta vårdköerna. – De svenska vårdköerna har blivit som en naturlag som under alldeles för lång tid fått riskera patienters liv och hälsa. Genom en nationell samordnare tar vi ytterligare ett steg för att stärka arbetet med att korta köerna och förbättra tillgängligheten men också för att…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.