Semester från makthavarnas världsbild

Nu är det en dryg månad kvar till sommarens höjdpunkt, Kommunisternas sommarläger i Lysestrand. För så har det blivit för mig, trots att jag inte tillhör dem som varit med sedan barnsben. Mina föräldrar var inte kommunister och hade heller inte det goda omdömet att skicka mig på Kommunisternas sommarläger.

Jag åkte på lägret för första gången sista året på det förra millenniet. Då hade jag bara varit medlem i ungdomsförbundet RKU i två månader.

Jag är inte så framfusig i nya sammanhang. Således försökte jag hålla mig lite vid sidan av. Men det gick inte. Undan för undan sögs jag in i diskussioner och samtal med andra lägerdeltagare och började känna mig alltmer hemma. För det är storheten med sommarlägret. Samvaron.

När jag som politiskt aktiv i Kommunistiska Partiet säljer Proletären eller bedriver annat utåtriktat arbete kan jag uppleva att det finns ett litet gap att ta sig över när man diskuterar med nyfikna. En del av de man talar med har en annan bild av verkligheten, mer lik den våra massmedier förmedlar.

Det är såklart rimligt. Man kan inte förvänta sig att alla man möter ska ha sett igenom massmedias skeva verklighetsbeskrivning. Men för oss som går emot medias förenklade världsbild krävs det lite jobb med att presentera alternativa förklaringar.

På sommarlägret behöver man inte göra det. Där slipper man den ständiga krigshets vi bombarderas av i SVT, Sveriges Radio eller DN, eller någon annan av alla som påstår sig förmedla nyheter.

Det blir lite av en semester från att behöva förhålla sig till makthavarnas världsbild.

Vi brukar lite högtravande säga att vi på lägret praktiserar socialism. Visst, det kan låta lite pompöst, men det ligger något i det. För vi vill alla att lägret ska fungera, så alla är beredda att ställa upp och hjälpa till med saker.

Det grundläggande är dessutom inplanerat i arbetsschemat, med ett eller två pass under veckan, lite lagom ansträngande. Fungerar allt perfekt? Nej, men vi lär oss och förbättrar allt eftersom. Tillsammans, precis som jag inbillar mig att vi kommer att göra under socialismen.

Så om du vill ha en billig semester med socialism och samvaro tycker jag att du ska kolla in Kommunisternas sommarläger. Det är inte bara till för våra medlemmar, utan för alla med hjärtat till vänster.

Det blir både semester och politik, med massor av möjligheter till diskussioner. Såväl i storgrupp efter föreläsningar, eller med vem som helst däremellan. Och det finns plats för alla, ung som gammal, hela familjer, eller den som är ensamstående. Så ta chansen och åk!