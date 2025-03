Skidstjärnan pekar ut hyckleriet

Det var i ett samtal med Vinterstudions programledare André Pops, ishockeyns expertkommentator Jonas Andersson och skidskyttets dito Björn Ferry som Pernilla Wiberg i söndags påpekade det uppenbara hyckleriet i frågan om ryssars och belarusers deltagande i OS.

– Det är en väldigt komplex fråga och en vattendelare. Ni säger att kriget måste ta slut, men måste alla andra 49 konflikter och krig på jorden också ta slut för att de länderna ska få vara med i OS?

– Jag är uppfostrad med ett högt rättvisepatos och att man ska vara konsekvent; om man bestämmer så för de här länderna, varför får alla de andra 47 länderna vara med, som till exempel i OS i Paris.

Pernilla Wiberg vann två OS-guld och fyra VM-guld i de alpina grenarna under sin karriär. I samtalet i Vinterstudion konstaterade Pernilla Wiberg att i sommar-OS i Paris 2024 var både Israel och Palestina med under sina flaggor. Något som förvägras ryssar och belaruser. I Paris deltog 15-talet ryska idrottare, men under neutral flagg.

– Jag undrar varför ditt liv är värt mer än mitt eller någon annans? Jag har svårt att skilja på det, sade Winberg.

Det är Internationella Olympiska Kommittén (IOC) som gått ut till specialförbunden och begärt att de ska släppa in ryska och belarusiska idrottsmän i tävlingsverksamheten från och med nästa säsong; det krävs deltagande i respektive Världscuper för att idrottsmännen ska kunna kvalificera sig för i OS i Milano och Cortina under våren 2026.

Från Internationella skidskytteförbundet har IOC:s propåer mottagits negativt: länderna är avstängda och får inte delta så länge kriget i Ukraina pågår. I det Internationella Ishockeyförbundet går diskussionens vågor höga i frågan: i NHL spelar de ryska spelarna vidare utan problem men det svenska förbundet säger bestämt nej till ryskt och belarusiskt deltagande i VM och OS. Och Israel får delta i VM.