Inget NYT under solen

New York Times (NYT) är inte bara en av världens största tidningar – det är också en av världens största krigsmegafoner. Tidningen har konsekvent stött USA:s och Israels alla krigsäventyr – i sina ledarartiklar, genom att stryka krigshökarna medhårs, eller genom att okritiskt förmedla vidare Pentagons pressmeddelanden. Uppropet ”Writers against the war on Gaza”…