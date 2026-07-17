Socrates – socialisten som utmanade den brasilianska militärdiktaturen

I serien VM-spelare vi minns porträtterar Proletärens Janne Bengtsson idag Brasiliens storstjärna Sócrates, en fotbollsspelare som gått till historien, både på planen och i politiken.

Till skillnad från många av de stora brasilianska fotbollsstjärnorna som blivit kända under sina artistnamn, så hette Sócrates faktiskt Sócrates. Han var en medicinskt utbildad och politiskt radikal fotbollsspelare som fick dela namn med en av antikens mest kända filosofer.

Sócrates var ingen filosof. Tvärtom. Han var mer rakt på sak:

– Jag är socialist i det ordets fullaste betydelse: kommunist, sade Sócrates under VM 1982.

Sócrates hymlade aldrig. Inte ens med namnet. För Pelé hette ju inte Pelé på riktigt. Han hette Edson Arantes do Nascimento. Garrincha hette Manoel Francisco dos Santos och Edvaldo Izidio Neto gick till historien