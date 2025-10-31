Spårvagnsprojektet gör Uppsala till hjälpgumma åt kapitalet

Uppsalas 17 kilometer långa spårvägsprojekt som beräknas kosta tio-tolv miljarder kronor inleddes förra året. Det har av kommunstyrelsen lanserats som ett epokgörande lyft för Uppsalas kommunikation och miljö, och enligt kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) innebär det en nödvändig satsning för Uppsalas framtida tillväxt. I projektet ingår en spårvagnsbro som ska bli bli 850 meter lång…