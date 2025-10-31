Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Spårvagnsprojektet gör Uppsala till hjälpgumma åt kapitalet
Det omdebatterade spårvägsprojektet i Uppsala har drabbats av ett rejält bakslag. Mark- och miljödomstolen har underkänt kommunens utredning för den planerade bron över Fyrisån.
Den tilltänkta spårvagnsbron i naturreservatet Årike Fyris. Fotograf: Uppsala Kommun
Publicerad 31 oktober 2025 kl 12.00
Uppsalas 17 kilometer långa spårvägsprojekt som beräknas kosta tio-tolv miljarder kronor inleddes förra året. Det har av kommunstyrelsen lanserats som ett epokgörande lyft för Uppsalas kommunikation och miljö, och enligt kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) innebär det en nödvändig satsning för Uppsalas framtida tillväxt. I projektet ingår en spårvagnsbro som ska bli bli 850 meter lång…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Vijay Prashad: ”Sverige är en amerikansk militärbas”
- Minst sex har rest från Sverige – för att delta i Israels folkmord
- Bo Ekström döms till tre års fängelse för bilattacken i Borås – ”En seger för hela samhället”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika