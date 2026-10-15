Svensk trupp till Natos östra flank

Sverige skickar omkring 100 svenska soldater och luftvärnssystemet Patriot till sydöstra Polen. Förbanden ska enligt Försvarsmakten skydda en logistikhub i Rzeszow som används för militärt och civilt stöd till Ukraina i Natos ombudskrig mot Ryssland.

Det svenska bidraget kommer att vara underställt Nato. Insatsen genomförs från början av december fram till årsskiftet och kan komma att förlängas till första halvåret 2027. Uppdraget utförs för närvarande av nederländska trupper.

– Inom Nato hjälps vi åt att skydda och försvara allierades territorium. Därtill är stödet till Ukraina en för oss prioriterad uppgift. Det svenska deltagandet, med kvalificerade förmågor ur Luftvärnsregementet och Blekinge flygflottilj, kommer därmed både stärka Natos östra gräns i Polen och skyddet av den Ukraina-relaterade stödverksamheten där, säger arméchef Johan Pekkari.

Den 1 oktober inleddes en annan Natoinats där svenska Jas Gripen-plan från Blekinge flygflottilj skickades till Polen för att ”skydda fortsatta leveranser av vapen till Ukraina”.