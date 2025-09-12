Lås upp hela webbplatsen
Teslastrejken
Teslastrejken fortsätter – medlingsinstitutet kastar in handduken
Den längsta strejken i Sverige på över 100 år fortsätter. Medlingsinstitutet har givit upp att försöka medla mellan IF Metall och Tesla.
Fackliga veteraner har varje måndag patrullerat utanför Teslas huvuskontor, något Proletären rapporterat om tidigare i år. Fotograf: Janne Bengtsson
Publicerad 12 september 2025 kl 10.00
IF Metall hotar nu med mer omfattande stridsåtgärder mot TM Sweden, den amerikanska elbilstillverkaren Teslas bolag i Sverige. Detta sedan Medlingsinstitutet misslyckats med att få Tesla att gå med på kollektivavtal. – Nu kommer vi börja skjuta av de kanoner vi har laddat under ganska lång tid, säger Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson. Allt handlar om…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.