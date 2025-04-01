Lås upp hela webbplatsen
Lönedumpning
Trots nya minimilöner – fortsatt öppet för lönedumpning
Det blir fortsatt fritt fram för byggbolagen att ta in svart och lågavlönad arbetskraft i Sverige. Undantagen duggar tätt i den nya utredning om minimilön för migrantarbetare som regeringen säger sig vilja göra verklighet av.
Steffe Slottensjö, Byggnadsarbeate och fackligt förtroendevald, Byggettan. Fotograf: Janne Bengtsson / Artur Szandrowski
Publicerad 20 augusti 2025 kl 09.34
Samtidigt som Tidöregeringen säger sig vilja motverka kriminaliteten i arbetslivet, ger den bygg-arbetsgivarna en fribiljett in till vidare slavlöner och utnyttjande av svart arbetskraft. – Ett beställningsjobb, säger byggnadsarbetaren Steffe Slottensjö. Det som regeringen presenterat som mått på en ”god försörjning” för migrantarbetare är just nu en lön på minst 80 procent av den svenska…
