Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Lönedumpning

Trots nya minimilöner – fortsatt öppet för lönedumpning

Det blir fortsatt fritt fram för byggbolagen att ta in svart och lågavlönad arbetskraft i Sverige. Undantagen duggar tätt i den nya utredning om minimilön för migrantarbetare som regeringen säger sig vilja göra verklighet av.
Steffe Slottensjö, Byggnadsarbeate och fackligt förtroendevald, Byggettan. Fotograf: Janne Bengtsson / Artur Szandrowski
Publicerad 20 augusti 2025 kl 09.34
Samtidigt som Tidöregeringen säger sig vilja motverka kriminaliteten i arbetslivet, ger den bygg-arbetsgivarna en fribiljett in till vidare slavlöner och utnyttjande av svart arbetskraft. – Ett beställningsjobb, säger byggnadsarbetaren Steffe Slottensjö. Det som regeringen presenterat som mått på en ”god försörjning” för migrantarbetare är just nu en lön på minst 80 procent av den svenska…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.