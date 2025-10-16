Trump: Klartecken för CIA att slå till i Venezuela

Donald Trump har gett grönt ljus åt CIA att agera i Venezuela. Det bekräftade USA:s president på en pressträff i Vita huset på onsdagskvällen svensk tid. Beskedet kommer bara dagar efter att den högerextrema venezolanska kuppmakaren Maria Corina Machado makabert nog belönades med Nobels fredspris, efter sina uppmaningar till USA att invadera det oljerika landet. …