Lås upp hela webbplatsen
Trump: Klartecken för CIA att slå till i Venezuela
Efter en rad attacker på internationellt vatten utanför Venezuelas kust förbereder USA för att angripa mål också inne i landet.
Donald Trump har gett CIA grönt ljus att genomföra dödliga operationer i Venezuela. Fotograf: Daniel Torok/Public Domain/Facebook/Telesur
Publicerad 16 oktober 2025 kl 05.36
Donald Trump har gett grönt ljus åt CIA att agera i Venezuela. Det bekräftade USA:s president på en pressträff i Vita huset på onsdagskvällen svensk tid. Beskedet kommer bara dagar efter att den högerextrema venezolanska kuppmakaren Maria Corina Machado makabert nog belönades med Nobels fredspris, efter sina uppmaningar till USA att invadera det oljerika landet. …
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.