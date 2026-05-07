Tystnad om ödesdiger riksdagsomröstning

Sverige är en frontstat mot Ryssland, den av väst utpekade eviga fienden. Nu räcker det inte med att vi ska ha 17 amerikanska baser på svensk mark, enligt DCA-avtalet, vi ska också upplåta vårt territorium åt de övriga Natoländernas militära verksamheter. Om politikerna får som de vill.

Precis som med DCA-avtalet tänker regeringen veckan före midsommar försöka driva igenom ett beslut i riksdagen som kommer att avsevärt öka risken att Sverige blir indraget i krig. Detta utan ett knyst från oppositionen.

Den promemoria som regeringen väntas lägga fram för riksdagen den 26 maj för beslut den 15 juni handlar om att ge Nato och Nato-länderna långtgående rättigheter att använda svenskt territorium för militära ändamål och krigshandlingar gentemot andra länder, även om dessa inte utgör något hot mot Sverige. Nato är en kärnvapenallians – något undantag för aktiviteter som involverar kärnvapen nämns inte.

Det handlar alltså inte om att försvara Sverige utan bara vara Nato till lags. Och promemorian handlar om att ge regeringen befogenheter att, utan att höra riksdagen, besluta om dessa frågor. Ingen möjlighet för våra folkvalda riksdagsledamöter att diskutera konsekvenserna av sådana militära operationer. Risken är uppenbar att Sverige kan komma att bli betraktad som part i en väpnad konflikt som ett annat Natoland har med en ”fiende”. Vart tog vår demokrati vägen?

Departementspromemorian gick i tysthet ut på remiss i oktober 2025.Ytterst få människor har varit medvetna om detta. Svenska freds var en av remissinstanserna och har skrivit ett remissvar, där de starkt avvisar förslaget.

Regeringen vill uppenbarligen inte ha någon debatt i frågan och inte oppositionen heller, eftersom de inte gjort något för att lyfta frågan till offentligheten. Största möjliga tystnad – annars kan ju folk inse hur farligt detta beslut är. Risken är stor att frågan kommer att röstas igenom i riksdagen. Inget av riksdagspartierna har visat någon vilja att avstyra krigsförberedelserna. Vårt politiska etablissemang verkar sorgligt nog lika inställda på krig som EU- ledarna och övriga Nato.

Men ännu är det fyra månader kvar till valet! Och eftersom SD nu har saboterat kvittningsrätten, så lär ingen riksdagsledamot kunna komma undan. Ansvaret kommer att vila tungt på dem som utsätter svenska folket för denna krigsrisk. En vaknande folkrörelse kommer att hålla ögonen på sina folkvalda!

Bottna för Fred

genom

Lena Jarlöv, Hamburgsund

Barbro Karnfält, Hamburgsund

Johnny Kristoffersen, Lysekil

Mia Khyana Näslund, Hamburgsund

Kristina Olson, Lysekil

Katrin Sundberg, Strömstad

Anders Söderling, Göteborg

Annsofie Söderling, Göteborg