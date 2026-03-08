Våld mot kvinnor börjar med våld mot tjejer

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Det är vanligt att tjejer utsätts för våld i relationer med killar. Dödligt våld mot tjejer och kvinnor under 26 år har inte minskat på flera decennier. Det är mycket allvarligt.

Gamla påstående som “kärlek börjar med bråk” och “boys will be boys” har länge ursäktat killars överträdelse mot tjejer. Jag hoppas att sådana påstående hörs mindre bland vuxna idag än när jag växte upp.

Men barn gör inte bara som vuxna säger, eller inte säger. Barn gör som vuxna gör. Killars våld mot tjejer följer i stora drag samma mönster som mäns våld mot kvinnor, med vissa ungdomsspecifika skillnader, enligt Jämställdhetsmyndigheten.

Strypning är särskilt framträdande vid dödligt våld mot tjejer och unga kvinnor, och många ungdomar berättar om strypvåld vid sex. Utvecklingen har fått uppmärksamhet.

Radioprogrammet Kaliber granskade hösten 2024 över 300 domar, och konstaterade att antalet domar ökat med 75 procent 2023 jämfört med de tre föregående åren.

Nästan alla drabbade var kvinnor, och i drygt hälften av fallen rörde det sig om unga födda på 2000‑talet. Flera var tonåringar när de misstänkta brotten begicks. Med insikt om förekomst och konsekvenser av strypvåld är nästa steg att förstå vad som bidrar till att metoden sprids.

Folkhälsomyndighetens enkät 2025 visar att över hälften av killarna ser pornografi som en informationskälla om sexualitet och relationer. Stiftelsen 1000 möjligheter lyfter i sin rapport 2024, om samtal med ungdomar vid stödlinjen ungarelationer.se, att pornografi påverkar ungas relationer och bidrar till sexuellt våld mot tjejer.

Barn och unga har i dag enkel tillgång till bilder och klipp från porrsidor. Det vanligaste innehållet visar strypvåld eller annan förnedring av unga kvinnor och rubrikerna anspelar ofta på barn och incest.

För att förstå utvecklingen av våldet måste sambandet mellan killars våld mot tjejer, strypvåld, sexuella övergrepp och pornografi ses i ljuset av patriarkala strukturer som upprätthåller normer om manlig dominans. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av denna könsmakt. Därför behövs åtgärder mot all diskriminering och sexualisering av tjejer och kvinnor.

Tjejers utsatthet av våld har dokumenterats och analyserats. Statistik har staplats och presenterats. Det borde vara tillräckligt för att kräva åtgärder som stoppar våldet och förändrar utvecklingen.

Exploatering av kvinnor och barn i porrindustrin måste upphöra. Förbjud all pornografi och vidta åtgärder för att stoppa produktion och spridning.

I det förebyggande arbetet behövs ökade resurser i förskola, skola och ungdomsverksamhet för att vägleda unga om relationer, normer och jämställdhet. Så kan vi bygga ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer.