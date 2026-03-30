Stor majoritet för FN-resolution som fördömer slavhandeln – USA och Israel röstade emot

Den 25 mars röstade FN:s generalförsamling igenom en resolution som erkänner slavhandeln som ”det grövsta brottet mot mänskligheten”. 123 länder, i huvudsak tidigare koloniserade länder i det globala syd, röstade för resolutionen. Tre länder röstade emot: USA, Israel och Argentina.

52 länder lade ner sina röster, inklusive hela Natoblocket. De enda europeiska länderna som röstade för resolutionen var Ryssland, Vitryssland och Serbien.

Resolutionen, som lades fram av Ghana, krävde även skadestånd som ett steg mot upprättelse för de historiska orättvisor som förslavningen av miljontals människor inneburit och som stora delar av världens befolkning än idag lever med konsekvenserna av.

”Handeln med förslavade afrikaner och den rasifierade lösöresförslavningen av afrikaner [var] det allvarligaste brottet mot mänskligheten på grund av det avgörande avbrottet i världshistorien, dess omfattning, varaktighet, systematiska karaktär, brutalitet och bestående konsekvenser som fortsätter att strukturera alla människors liv genom rasifierade regimer av arbete, egendom och kapital”, slår resolutionen fast.

USA:s representant, Dan Negrea, uttalade sig mot kravet om skadestånd och menade att frågan om slavhandeln är ”snäva specifika intressen och agendor” som FN inte bör ägna sig åt. Han sade även att resolutionen är ”mycket problematisk i otaliga avseenden”.

USA ”erkänner inte någon juridisk rätt till reparationer för historiska övergrepp som inte var olagliga enligt internationell rätt vid den tidpunkt då de begicks”, tillade Dan Negrea.

Storbritannien resonerade likadant i ett uttalande som förklarade landets beslut att rösta gult: det finns ”ingen skyldighet att ge reparationer för historiska handlingar som, vid den tidpunkt då de begicks, inte utgjorde ett brott mot internationell rätt”.

Sverige, vars roll i den transatlantiska slavhandeln är väldokumenterad, lade också ned sin röst.

Omröstningen i FN:s generalförsamling ägde rum samma dag som den Internationella minnesdagen för offren för slaveri och den transatlantiska slavhandeln.