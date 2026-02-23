Lås upp hela webbplatsen
Krönika
Vissa blir äldre, andra åldras
Fotograf: Proletären
Det snackas mycket om att vi lever längre men åldrandet är långtifrån lika för alla.
Morsan ligger på sjukhus igen. Inte lika allvarligt den här gången. Men nog så läskigt ändå.
Hon börjar bli till åren. Fyller 80 om en månad. Snackar om att hon vill att Frank Sinatras My Way spelas på begravningen. Jag säger att det inte är dags för det riktigt än. Men jag vet med mig att det snart kan bli.
Det skrivs mycket om att vi lever längre och längre. Och självklart ska det också jobbas längre…
Tidningarna ger oss
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.