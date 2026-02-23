Vissa blir äldre, andra åldras

Morsan ligger på sjukhus igen. Inte lika allvarligt den här gången. Men nog så läskigt ändå.

Hon börjar bli till åren. Fyller 80 om en månad. Snackar om att hon vill att Frank Sinatras My Way spelas på begravningen. Jag säger att det inte är dags för det riktigt än. Men jag vet med mig att det snart kan bli.

Det skrivs mycket om att vi lever längre och längre. Och självklart ska det också jobbas längre…

Tidningarna ger oss