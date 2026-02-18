NBA-stjärnan hedrar journalister i Gaza

Den amerikanske basketstjärnan Kyrie Irving visade under helgens NBA:s All-Star-match åter sitt stöd för Palestina. Han satt intill spelplanen bredvid sin far med en mörkblå press-tröja för att hedra journalisterna som rapporterat från Gaza under folkmordet. ”Tillägnad våra älskade journalister i Gaza som visar världen sanningen”, stod det på etiketten på tröjan tillverkad av Wear…