NBA
NBA-stjärnan hedrar journalister i Gaza
Kyrie Irving hade på sig en mörkblå press-tröja på helgens All-Star-match
Kyrie Irving spelade tidigare för Cleveland Cavaliers och försöker här skjuta över försvararen. Nu spelar han för Dallas Mavericks. Fotograf: Erik Daniel Drost / Wikimedia Commons
Publicerad 18 februari 2026 kl 11.50
Den amerikanske basketstjärnan Kyrie Irving visade under helgens NBA:s All-Star-match åter sitt stöd för Palestina. Han satt intill spelplanen bredvid sin far med en mörkblå press-tröja för att hedra journalisterna som rapporterat från Gaza under folkmordet. ”Tillägnad våra älskade journalister i Gaza som visar världen sanningen”, stod det på etiketten på tröjan tillverkad av Wear…
