Militär upprustning
50 miljarder till Sveriges luftvärn
Historiska satsningar görs för att Försvarsmakten ska bygga upp ett brett territorialluftvärn.
Luftvärnssystem 103, den svenska benämningen på den amerikanska luftvärnsroboten Patriot, är Försvarsmaktens tyngsta pjäs inom luftvärnet. Fotograf: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Publicerad 10 mars 2026 kl 13.01
Regeringen har det senaste året meddelat satsningar för att stärka Sveriges luftvärnssystem för mer än 50 miljarder kronor. En siffra som överstiger den totala försvarsbudgeten för hela 2018. ”Inte sedan andra världskriget har svenskt luftvärn förstärkts och byggts ut i samma omfattning som nu”, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. De omfattande satsningarna är historiska och…
