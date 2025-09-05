Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Fotbolls-VM

Allt mer kritik mot Israel i VM-kvalet – Norge donerar biljettintäkter till Gaza

Norges fotbollsförbund donerar intäkterna från VM-kvalmatchen mot Israel till hjälporganisationer i Gaza. Och den italienska tränarföreningen vill slänga ut Israel ur fotbollsgemenskapen.
Publicerad 5 september 2025 kl 12.00
Den norska fotbollsförbundet kommer att donera intäkterna från biljettförsäljningen till VM-kvalmatchen på hemmaplan i Oslo, till humanitär hjälp åt människorna i Gaza. Efter lång tvekan, och påtryckningar från det internationella förbundet (Fifa), gick Norge med på att spela de två kvalmatcherna mot Israel. Den första på neutral plan i ungerska Debrecen den 25 mars där…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.