Lås upp hela webbplatsen
Fotbolls-VM
Allt mer kritik mot Israel i VM-kvalet – Norge donerar biljettintäkter till Gaza
Norges fotbollsförbund donerar intäkterna från VM-kvalmatchen mot Israel till hjälporganisationer i Gaza. Och den italienska tränarföreningen vill slänga ut Israel ur fotbollsgemenskapen.
Publicerad 5 september 2025 kl 12.00
Den norska fotbollsförbundet kommer att donera intäkterna från biljettförsäljningen till VM-kvalmatchen på hemmaplan i Oslo, till humanitär hjälp åt människorna i Gaza. Efter lång tvekan, och påtryckningar från det internationella förbundet (Fifa), gick Norge med på att spela de två kvalmatcherna mot Israel. Den första på neutral plan i ungerska Debrecen den 25 mars där…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Mördad ukrainsk ”toppolitiker” vitmålas i västmedia
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- TV för den som (inte) tror att det började den 7 oktober
- Falska fakturor och bonussystem – så lurade Bravida till sig skattemiljoner