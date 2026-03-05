Ännu ett fuskande vårdbolag

Ytterligare ett bolag som finansieras via skattepengar har påkommits med att fuska med pengarna. Denna gången verkar det ha handlat om mer våldsam kriminalitet, pengar som tvättats via vårdbolagen ska till exempel gått till vapen, och ett bostadslån till en villa i ett av de förnämsta områdena i Göteborg.

Dessa brottsmisstankar får en del uppmärksamhet, troligtvis för att tidningar kan trycka in vapen i rubriken. Samtidigt ska man veta att denna typ av kriminalitet pågår hela tiden, året om och år efter år i Sverige. Sedan LOV (lagen om valfrihet) infördes i flera av Sveriges kommuner så flyttas skattepengar till privata vinster.

Ofta sker det helt lagligt, men många bolag fuskar också. Man utför inte de timmar av insatser som brukare inom hemtjänsten har rätt till eller inom personlig assistans. Man fuskar med tidstämplingar. Man tvingar arbetare att jobba orimligt långa pass. Allt detta för att ägarna till bolagen ska kunna berika sig.

När något av dessa fuskande bolag ibland hamnar under utredning av polis eller andra myndigheter, kommer oftast lite pliktskyldiga uttalanden från någon kommunal politiker eller tjänstemän. ”Så här ska det absolut inte gå till, vi ska utreda var det har gått fel.” Så ska vi lägga ännu mer skattepengar på en kommunal byråkrati och administration för att hålla reda på alla dessa privata bolag.

Allt för att ett litet fåtal personer ska fortsätta tjäna pengar på människors mest basal behov av hjälp i vardagen, som hjälp med dusch, tvätt, mat och mediciner.

LOV handlar inte om att äldre ska få välja vilken typ av hjälp de vill ha och hur den blir utförd. LOV handlar om att välja vilket av alla dessa bolag som ska få vinst. Vården, hemtjänsten, vaccinationer är samma oavsett utförare.

Det finns ett väldigt enkelt sätt att både komma tillrätta med fusket inom vårdbolagen och minska på pengarna till administration. Det är att avskaffa LOV inom vård och omsorg.