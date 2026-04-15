Arbetarseger inför OS – kämpat till sig högre löner i tuff bransch
Den lokala fackföreningen Unite i Los Angeles har besegrat mäktiga bolagsintressen och drivit fram kraftiga lönehöjningar inför VM i fotboll i sommar och OS 2028. Nu hotar Unite med strejk under VM om ICE-agenter får komma in på arenorna.
Fotograf: Unite
Publicerad 15 april 2026 kl 08.59
Arbetare inom hotell- och turistindustrin i Los Angeles ska tjäna minst 30 dollar i timmen när OS i staden invigs sommaren 2028. Efter lång facklig kamp för en ”olympisk lön” har stadens kommunfullmäktige godkänt en ny lönelag som successivt ökar lönen för arbetare på flygplatsen Los Angeles International Airport och på de många hotellen från…
