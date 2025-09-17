Avvisa attackerna på demonstrationsfriheten!

Tidöregeringens företrädare drar sig inte för att smutskasta Palestinarörelsen med rena lögner. Så har utrikesminister Maria Malmer Stenergard delat vidare ett inlägg från sin riksdagskollega Mattias Karlsson på plattformen X där antisionistiska judiska aktivister kallas ”odjur”. Detta för att de har mage att protestera utanför ett möte där en soldat i folkmordsarmén IDF föreläste.



Samtidigt öppnar justitieminister Gunnar Strömmer upp för lagar som skulle inskränka demonstrations- och mötesfriheten. Allt medan civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och vice statsminister Ebba Busch från sitt håll hetsar mot fredliga Palestinaaktivister.



Regeringen har bestämt sig för att försöka tysta Palestinasolidariteten i Sverige och i den uppgiften drar de sig inte för att inskränka demonstrationsfriheten och komma med påhopp eller rena lögner. Alla som värnar demokratin måste kraftfullt avvisa dessa försök.

Sverige ska fortsatt vara ett land där människor fritt ska kunna fritt framföra sina åsikter och manifestera – utan rädsla för repressalier från statsmakten.