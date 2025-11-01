Lås upp hela webbplatsen
Brasiliens höger firar polisvåldet i Rio
Fler än 130 personer dödades när Rio de Janeiros militärpolis gjorde sin mest våldsamma räd in i favelorna någonsin förra veckan. Det extrema polisvåldet är en styrkeuppvisning för delstatens högerstyre, som utmanar president Lula da Silva och den federala regeringens sociala satsningar.
En militärpolis ur Rio de Janeiros specialstyrka Bope, som används för att gå in i favelorna. Fotograf: Marcelo Horn
Publicerad 6 november 2025 kl 21.58
”Över 130 döda i polisoperation i Rio de Janeiro”. Inget samhälle i fredstid borde acceptera rubriker som denna, efter polisräderna i Brasiliens näst största stad förra veckan. Det finns ingenting normalt i att polisen skjuter ihjäl sina egna medborgare. Men Rio de Janeiros guvernör kallar det för en ”succé” och hävdar att de enda offren…
