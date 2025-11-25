Byggnads förbundssekreterare ”utreds” – får stöd av medlemmar

Byggnadsarbetarförbundet meddelar att sekreteraren Jakob Wagner kommer att utredas om varför han anlitat en utbildningskonsult som förbundet tidigare brutit samarbetet med. Men Wagner har av allt att döma inte gjort något fel, vilket fått medlemmar i förbundet att misstänka att förbundsledningen är ute efter något annat. Enligt Proletärens källor råder det delade meningar inom förbundet…