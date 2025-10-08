Lås upp hela webbplatsen
Clas Ohlson har femdubblat sitt börsvärde – vill sänka lönerna på lagret

Butikskedjan Clas Ohlson vill sänka lönerna för sina lagerarbetare i Insjön med 5.000 kronor. Om arbetarna inte skriver på för en lönesänkning, hotar företaget med sparken.
Clas Ohlson vill sänka lönerna för sina lagerarbetare i Insjön och försämra deras arbetsmiljö, samtidigt som många redan mår dåligt. Fotograf: Calle Eklund/V-wolf/Proletären/Montage: Proletären
Publicerad 8 oktober 2025 kl 15.42
Senast den 14 oktober ska arbetarna vid Clas Ohlsons lager i Insjön, söder om Leksand, ha accepterat en lönesänkning med i vissa fall uppemot 5.000 kronor i månaden. De som inte går med på att sänka lönen hotas med sparken. – Vi har förhandlat och inte kommit någonstans. Företaget står fast vid sitt beslut, säger…

Gå till hjälpsidorna.