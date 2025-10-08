Clas Ohlson har femdubblat sitt börsvärde – vill sänka lönerna på lagret

Senast den 14 oktober ska arbetarna vid Clas Ohlsons lager i Insjön, söder om Leksand, ha accepterat en lönesänkning med i vissa fall uppemot 5.000 kronor i månaden. De som inte går med på att sänka lönen hotas med sparken. – Vi har förhandlat och inte kommit någonstans. Företaget står fast vid sitt beslut, säger…