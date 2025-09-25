Lista: De tio mest bidragsberoende politikerna i landet

– Vi vill se till att fler arbetar och är självförsörjande och göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, sa socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i september 2024 när högerregeringen lade fram sitt förslag om hårdare bidragskrav. Proletären har granskat samtliga riksdagsledamöter som har avgått sedan 2014. Fler än hälften – 54 procent…