Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Deporterade venezolaner torterades i Bukeles El Salvador

Många av de flera hundra venezolaner som utvisades till El Salvador från USA i mars i år utsattes för tortyr i fängelset, visar en ny rapport.
El Salvadors ökända högsäkerhetsfängelse Cecot, som formellt är avsett för förvaring av terrorister. Fotograf: La Prensa Gráfica Noticias de El Salvador
Publicerad 15 november 2025 kl 15.08
Dussintals av de 252 venezolaner som i mars i år deporterades från Donald Trumps USA till El Salvadors ökända säkerhetsfängelse Cecot har torterats i fängelset. Det visar en rapport som Human Rights Watch och den centralamerikanska människorättsorganisationen Cristosal tagit fram. Rapporten bygger på intervjuer med 40 av de fängslade migranterna, som vittnar om hur vakterna…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.