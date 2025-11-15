Lås upp hela webbplatsen
Deporterade venezolaner torterades i Bukeles El Salvador
Många av de flera hundra venezolaner som utvisades till El Salvador från USA i mars i år utsattes för tortyr i fängelset, visar en ny rapport.
El Salvadors ökända högsäkerhetsfängelse Cecot, som formellt är avsett för förvaring av terrorister. Fotograf: La Prensa Gráfica Noticias de El Salvador
Publicerad 15 november 2025 kl 15.08
Dussintals av de 252 venezolaner som i mars i år deporterades från Donald Trumps USA till El Salvadors ökända säkerhetsfängelse Cecot har torterats i fängelset. Det visar en rapport som Human Rights Watch och den centralamerikanska människorättsorganisationen Cristosal tagit fram. Rapporten bygger på intervjuer med 40 av de fängslade migranterna, som vittnar om hur vakterna…
