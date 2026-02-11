Efter gryningsräden – värdet på Sundsvalls logistiskpark skrivs ned med 400 miljoner

I torsdags meddelade Sundsvalls Logistikpark AB att logistikparkens värde skrivits ner med 400 miljoner kronor till 150 miljoner kronor. Den tidigare värderingen var 550 miljoner kronor. Detta efter Ekobrottsmyndighetens gryningsräd mot Sundsvalls kommun och anhållandet av sex personer, varav två högt uppsatta socialdemokratiska politiker. Investeringskostnaderna för logistikparken som togs i drift 2024 beräknas till 756…