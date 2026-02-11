Lås upp hela webbplatsen
Efter gryningsräden – värdet på Sundsvalls logistiskpark skrivs ned med 400 miljoner

Sundsvalls Logistikpark AB meddelar att värdet på logistikparken skrivits ned till 150 miljoner kronor. Det drabbar även det av kommunen helägda och redan skuldtyngda moderbolaget Stadsbacken AB.
Fotograf: Karin Kämsby
Publicerad 11 februari 2026 kl 16.00
I torsdags meddelade Sundsvalls Logistikpark AB att logistikparkens värde skrivits ner med 400 miljoner kronor till 150 miljoner kronor. Den tidigare värderingen var 550 miljoner kronor. Detta efter Ekobrottsmyndighetens gryningsräd mot Sundsvalls kommun och anhållandet av sex personer, varav två högt uppsatta socialdemokratiska politiker. Investeringskostnaderna för logistikparken som togs i drift 2024 beräknas till 756…

