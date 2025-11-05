Lås upp hela webbplatsen
En svavelosande hök är död

Den blodbesudlade arkitekten bakom USA:s ”krig mot terrorismen”, den tidigare vicepresidenten och oljekapitalisten Dick Cheney, är död, saknad av få.
Venezuelas president Hugo Chavez talade klarspråk i FN om USA:s destruktiva utrikespolitik under George W. Bush, som den nu döde vicepresidenten Dick Cheney var en av huvudarkitekterna bakom. Fotograf: UN Photo/Gage Skidmore
Publicerad 5 november 2025 kl 12.16
– Det luktar fortfarande svavel här! utbrast Venezuelas dåvarande president Hugo Chavez och gjorde teatraliskt korstecken när han äntrade talarstolen i FN:s generalförsamling 2006. Anledningen, gjorde han klart, var att USA:s president George W. Bush nyss talat från samma plats. – Eller som jag kallar honom, djävulen! fortsatte den orädde Chavez. Bakgrunden till den venezolanske…

Gå till hjälpsidorna.