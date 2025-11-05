Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
En svavelosande hök är död
Den blodbesudlade arkitekten bakom USA:s ”krig mot terrorismen”, den tidigare vicepresidenten och oljekapitalisten Dick Cheney, är död, saknad av få.
Venezuelas president Hugo Chavez talade klarspråk i FN om USA:s destruktiva utrikespolitik under George W. Bush, som den nu döde vicepresidenten Dick Cheney var en av huvudarkitekterna bakom. Fotograf: UN Photo/Gage Skidmore
Publicerad 5 november 2025 kl 12.16
– Det luktar fortfarande svavel här! utbrast Venezuelas dåvarande president Hugo Chavez och gjorde teatraliskt korstecken när han äntrade talarstolen i FN:s generalförsamling 2006. Anledningen, gjorde han klart, var att USA:s president George W. Bush nyss talat från samma plats. – Eller som jag kallar honom, djävulen! fortsatte den orädde Chavez. Bakgrunden till den venezolanske…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Hon fängslades och torterades av Israel: ”UD struntade fullständigt i oss”
- Bo Ekström döms till tre års fängelse för bilattacken i Borås – ”En seger för hela samhället”
- Venezuelas folkmilis beredd på det värsta – ”Vi vill inte ha krig men är redo om de kommer”
- Mohamed utsattes för hatbrott – nu skänker han skadeståndet till Palestina