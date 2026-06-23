Enad röst vill bli alternativ i riksdagsvalet

Två av de partier som förra året deltog i samtal om ett bredare vänstersamarbete inför valet, Feministerna och Solidaritet, ställer gemensamt upp i riksdagsvalet under namnet Enad Röst. Det meddelade de båda partierna i april.

– Vi ser att vi måste gå ihop för att få slut på vansinnet vi ser: upprustningen, kapitalismen, imperialismen. De som har makt idag håller på att se till att planeten blir obeboelig, säger Leia Nordin från Feministerna.

Redan för ett år sedan tog bland annat Solidaritet initiativ till ett bredare samarbete mellan olika vänsterorganisationer inför valet 2026. Även Kommunistiska Partiet deltog i samtalen, där det fanns flera olika idéer och uppfattningar om hur ett samarbete skulle se ut.

Någon gemensam lista blev det aldrig. Såväl Kommunistiska Partiet som Framtidens Vänster, med de tidiga vänsterpartistiska riksdagsledamöterna Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat, valde att istället gå vidare med egna kandidaturer i kommuner och regioner.

Solidaritets och Feministernas Enad Röst hoppas dock på att kunna bli ett alternativ i riksdagsvalet.

– Vi vill visa folk att det finns ett alternativ för människor som är missnöjda med riksdagspartierna. Vår linje är att vi ska ha ett samarbete mellan den radikala vänsterns organisationer och bygga förtroende och styrka steg för steg. Enad Röst kan bredda det samarbetet och stärka det för kommande valrörelser, förklarar Björn Alling, ordförande i Solidaritet.

Som ett led i arbetet för en bred vänsterkoalition har Enad Röst strävat efter att få med aktivister från de skilda folkrörelserna för Palestina, freden och antiimperialismen i valrörelsen.

– Vi har kontakt med olika organisationer. Vi vet att det finns en beröringsskräck bland vissa gentemot partipolitiskt obundna organisationer. Därför har vi sagt att det viktiga för oss är deras perspektiv och arbete, förklarar Leia Nordin.

Efter samtalen mellan olika vänsterorganisationer förra året skrev Kommunistiska Partiet på ledarplats i Proletären att partiet ville se en fredslista men att ”de organisatoriska och politiska motsättningarna som fanns inte skulle hinna lösas i rimlig tid”. Samtidigt påpekade partiet att samtalen präglats av ”god ton och öppen attityd” och kan utgöra grunden för ”framtida gemensamma ageranden”.

Leia Nordin beklagar att det inte blev något bredare valsamarbete.

– Att inte ställa upp i riksdagsvalet är att lämna walkover. På nationell nivå kan vi göra störst avtryck på valrörelsen, eftersom mycket fokus hamnar på just det.

För att komma in i riksdagen krävs minst fyra procent av rösterna alternativt 12 procent av rösterna i en enskild valkrets. Enad Röst hyser inga falska förhoppningar om att genast ta plats i riksdagen utan ser istället samarbetet som början på något mer långsiktigt.

– Även om vi inte kommer in är det inte ett misslyckande, ifall vi lyckats skapa debatt och så ett frö för något radikalt, avslutar Björn Alling.