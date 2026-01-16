Lås upp hela webbplatsen
Rekordvinster och massuppsägningar

Ericsson varslar – trots rekordvinst och miljardutdelning

Samtidigt som Ericsson redovisar kraftigt ökade vinster, har miljarder i reserver och planerar en historisk aktieutdelning, varslar bolaget 1600 anställda i Sverige. Beskedet väcker frågor om prioriteringar när tusentals jobb försvinner trots ekonomiskt rekordläge.
Fotograf: Pressbild Ericsson
Publicerad 16 januari 2026 kl 10.58

Telekombolaget Ericsson meddelar att de varslar 1600 tjänster i Sverige, vilket motsvarar cirka 10 procent av bolagets anställda i landet. Redan förra året meddelade företaget att de skulle reducera sin personalstyrka med närmare 6000 personer.

Anledningen till årets uppsägningar sägs vara ”en del av de globala initiativen för att förbättra kostnadsstrukturen”, samt en ”ökad tjänstedifferentiering och nya intäktskällor”.

Massvarslet sker samtidigt som såväl målsättningar, vinster som aktieutdelningar möter både förväntningar och slår historiska rekord.

Enligt Ericssons senaste delårsrapport (Q3 2025) gjorde företaget en vinst på 15,5 miljarder innan skatt – en ökning med 150 procent jämfört med tredje kvartalet 2024.

De senaste åren har Ericsson lyckats samla ihop 51,9 miljarder på sitt sparkontot (nettokassa) – icke-låsta pengar som är möjliga att använda till investeringar, produktutveckling eller omskolning för personalen.

Ericssons resultat har varit så positiva att företagets prestationsbaserade utbetalningar (STV) till vd Börje Ekholm och vice vd Fredrik Jejdling fått ut 15 respektive 7,8 miljoner kronor enbart för att de nått Ericssons målsättning om ”finansiella prestationer”. Ekholms och Jejdlings övriga ersättningar landade på 55 respektive 12,2 miljoner kronor.

Bolages positiva siffror förutspås kulminera i en historisk aktieutdelning under 2026, enligt Handelsbankens analytiker Daniel Djurberg.

– Vi räknar med 9,25 kronor per aktie totalt för räkenskapsåret 2025, där 3,25 kronor ges som utdelning och resten i form av återköp, påpekade han i en intervju med Dagens Industri.

Det skulle innebära att 31 miljarder kronor betalas ut till bolagets aktieägarna, där Jacob Wallenberg toppar listan, samtidigt som 1600 personer blir av med sin försörjning.

Proletären har sökt Ericssons pressavdelning utan framgång.

Fakta

De tjänar mest på Ericssons aktieutdelning

Vid en eventuell aktieutdelning på 31 miljarder kronor skulle fördelningen bland Ericssons tio största aktieägare se ut som följer:

  1. Investor AB – 2,8 miljarder
  2. Cevian Capital – 1,4 miljarder
  3. BlackRock Institutional trust – 1,3 miljarder
  4. Fidelity International – 1,2 miljarder
  5. Hotchkis and Wiley Capital Management – 1 miljard
  6. The Vanguard Group – 0,9 miljarder
  7. Swedbank Robur Fonder – 0,9 miljarder
  8. AB Industrivärlden – 0,8 miljarder
  9. AMF Tjänstepension – 0,8 miljarder
  10. AFA Försäkring AB – 0,1 miljarder

Fotnot: Anledningen till AFA Försäkring AB:s relativt låga utdelningspost är på grund av deras större innehav av så kallade a-aktier inom Ericsson.

