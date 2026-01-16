Ericsson varslar – trots rekordvinst och miljardutdelning

Telekombolaget Ericsson meddelar att de varslar 1600 tjänster i Sverige, vilket motsvarar cirka 10 procent av bolagets anställda i landet. Redan förra året meddelade företaget att de skulle reducera sin personalstyrka med närmare 6000 personer.

Anledningen till årets uppsägningar sägs vara ”en del av de globala initiativen för att förbättra kostnadsstrukturen”, samt en ”ökad tjänstedifferentiering och nya intäktskällor”.

Massvarslet sker samtidigt som såväl målsättningar, vinster som aktieutdelningar möter både förväntningar och slår historiska rekord.

Enligt Ericssons senaste delårsrapport (Q3 2025) gjorde företaget en vinst på 15,5 miljarder innan skatt – en ökning med 150 procent jämfört med tredje kvartalet 2024.

De senaste åren har Ericsson lyckats samla ihop 51,9 miljarder på sitt sparkontot (nettokassa) – icke-låsta pengar som är möjliga att använda till investeringar, produktutveckling eller omskolning för personalen.

Ericssons resultat har varit så positiva att företagets prestationsbaserade utbetalningar (STV) till vd Börje Ekholm och vice vd Fredrik Jejdling fått ut 15 respektive 7,8 miljoner kronor enbart för att de nått Ericssons målsättning om ”finansiella prestationer”. Ekholms och Jejdlings övriga ersättningar landade på 55 respektive 12,2 miljoner kronor.

Bolages positiva siffror förutspås kulminera i en historisk aktieutdelning under 2026, enligt Handelsbankens analytiker Daniel Djurberg.

– Vi räknar med 9,25 kronor per aktie totalt för räkenskapsåret 2025, där 3,25 kronor ges som utdelning och resten i form av återköp, påpekade han i en intervju med Dagens Industri.

Det skulle innebära att 31 miljarder kronor betalas ut till bolagets aktieägarna, där Jacob Wallenberg toppar listan, samtidigt som 1600 personer blir av med sin försörjning.

Proletären har sökt Ericssons pressavdelning utan framgång.