Lås upp hela webbplatsen
Avdankad näringslivstopp döms – fängelse för ”Pyttan”
Det blir fängelse för ökända näringslivskvinnan Elisabeth Ström, 62. Hovrätten fastställde i förra veckan tingsrättens dom på fängelse i ett år och fyra månader. Själv skyller hon på sin revisor.
Fotograf: Pressbild Vattenfall / Montage: Proletären
Publicerad 19 februari 2026 kl 09.25
Elisabeth Ström, ”Pyttan” i vänkretsen av näringslivstoppar och societeten på Östermalm i Stockholm, fick inte igenom sin överklagan av domen från oktober 2024. Proletären har flera gånger rapporterat om de rättsliga striderna kring Ström. I förra veckan fastställde hovrätten domen för grova bokförings- och skattebrott: 16 månaders fängelse väntar nu ”Pyttan”, 63. Hon påförs ett…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.