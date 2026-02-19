Avdankad näringslivstopp döms – fängelse för ”Pyttan”

Elisabeth Ström, ”Pyttan” i vänkretsen av näringslivstoppar och societeten på Östermalm i Stockholm, fick inte igenom sin överklagan av domen från oktober 2024. Proletären har flera gånger rapporterat om de rättsliga striderna kring Ström. I förra veckan fastställde hovrätten domen för grova bokförings- och skattebrott: 16 månaders fängelse väntar nu ”Pyttan”, 63. Hon påförs ett…