Färgrevolution eller folkligt uppror i Nepal?

Efter några dramatiska veckor har Nepals regering störtats och tidigare chefsåklagaren Sushila Karki svurits in som tillförordnad premiärminister. Bakom upproret döljer sig både ekonomiska orsaker och utländsk inblandning, menar den indiske marxisten Vijay Prashad.
Demonstranterna satte fyr på parlamentet och andra byggnader under protesterna. Fotograf: Himal Subedi
Publicerad 16 september 2025 kl 05.35
Fredagens tillsättning av tidigare chefsåklagaren Sushila Karki som premiärminister blev kulmen på de våldsamma så kallade Gen Z-protester som de senaste veckorna skakat det lilla fattiga bergslandet mellan Indien och Kina. Minst 70 personer ska ha dödats i samband med protesterna, som beskrivs i västmedia som en oskyldig ungdomsrevolt mot en korrupt politikerklass. Medan kritiska…

Gå till hjälpsidorna.