Thankgsgiving – en högtid på en gravsten
Det finns en bortglömd baksida till Thanksgiving. Vad är det egentligen amerikanerna sätter sig ned och firar?
Den tacksamhet amerikanerna firar varade inte länge. Fotograf: Jean Leon Gerome Ferris/Public domain/Montage: Proletären
Publicerad 4 december 2025 kl 12.00
När familjer i USA samlas kring ett av mat överfullt bord fjärde torsdagen i november berättas ofta en hjärtevärmande saga om pilgrimer och vänliga urfolk som delade en höstmåltid. Men den sanna historien om Thanksgiving är mörkare, och den förtjänar att berättas. Pilgrimsfäderna anlände till Massachusetts, i december 1620, som en av de första i raden av engelska kolonisatörer. Den…
