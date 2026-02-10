Finanselitens vurm för pedofili och fascism

Epsteindokumenten har blottlagt den vidriga övergreppskulturen inom finanseliten. Det är dock inte nödvändigtvis främst pedofilin som förenar Jeffrey Epstein med andra finanskapitalister och techmiljardärer. Det är trots allt inte så att alla som varit vän med Epstein också deltagit i eller ens känt till övergreppen.

Nej, istället verkar den gemensamma nämnaren ofta vara deras besatthet av gener, rasideologi och rashygien – eugenik. En besatthet som går hand i hand med fascism.

Vid sidan av sin lyxö ägde Jeffrey Epstein också en ranch i New Mexico, kallad Zorro-ranschen. Epsteins plan var att göra ranschen till en “avelsransch”.

Jeffrey Epstein var nämligen övertygad om att hans egna gener var överlägsna alla andras, och att han därför skulle kunna avla fram en superras genom att inseminera 20 kvinnor åt gången med sin sperma.

Detta var inga hemliga planer i en sjuk mans hjärna. Enligt källor till New York Times talade han öppet med affärskollegor och forskare om sin plan för avelsranschen.

Epsteins bisarra plan var toppnyheter 2019 men har idag fallit lite i glömska. En bidragande orsak är kanske att hans rasideologiska idag omfamnas allt mer öppet av finanseliten och dess politiska representanter.

Överklassen har alltid närt en syn på sig själva som överlägsna andra människor. De kan själva inte gärna erkänna att de blivit rika på utsugning, parasitism och rofferi. Deras elitistiska människosyn går också hand i hand med övergreppskulturen, där de anser sig ha rätt att utnyttja andra människor.

Därför är det knappast förvånande att Epstein intresserat sig också för fascistisk ideologi. I mejlkonversationer med den tyske forskaren Joshua Bash tycks de båda diskutera för- och nackdelar med fascism och elitstyre. I dagarna har det avslöjats hur Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon sökt Epsteins hjälp med att finansiera högerextrema partier i Europa – något som avbröts först när Epstein greps 2019.

Jeffrey Epstein är långt ifrån ensam. Techmiljardären Elon Musks autistiska överintresse för gener och ras är välkänt. Han är bland de miljardärer som investerat i företaget Orchid Health, som tar fram tekniker för att scanna embryon för att kunna optimera sina avkommors intelligens. Musk har också stött och finansierat högerextrema rörelser i minst 18 länder. Trots flera försök att bjuda in sig själv, fick han aldrig komma till Epsteins ö.

Ytterligare en inflytelserik miljardär med intresse för rasideologi är tysk-amerikanske Peter Thiel, grundare till PayPal och Palantir Technologies. Det är den Peter Thiel som Ulf Kristersson träffade i hemlighet på Bilderbergermötet i Stockholm i höstas, och det Palantir vars AI-teknik används av fascistiska Israel i folkmordet i Gaza och som även svenska polisen använder.

Peter Thiel beskriver sig själv som libertarian, men har genom åren gjort sig ökänd för sina antidemokratiska åsikter, där han förespråkat att samhället borde styras av en upplyst elit.

Thiel förekommer flitigt i Epsteindokumenten, samtidigt som han också har nära kontakter med USA:s regering, Donald Trump och specifikt vicepresident JD Vance.

Epstein och hans kompisar har alltså inte bara sexövergrepp gemensamt – de delar också samma vurm för fascism och rasideologi. Vidrigt var ordet.