Fler än 150 frigivna palestinska fångar tvingas i exil

Under måndagens fångutväxling mellan Israel och Hamas grumlades glädjen i många palestinska familjer när de fick veta att deras närstående som släpps från fängelset också tvingas lämna Palestina. Enligt Al Jazeera, som hänvisar till palestinska fångars mediakontor, rör det sig om minst 154 palestinier som slipper fångenskapen men som kanske inte ens hinner få träffa…