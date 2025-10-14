Lås upp hela webbplatsen
Fler än 150 frigivna palestinska fångar tvingas i exil
Minst 154 av de palestinska fångar som frigavs under måndagens fångutväxling tvingas lämna Palestina. Deporteringarna innebär tvångsfördrivning och kollektiv bestraffning av fångarnas familjer, säger statsvetaren Tamer Qarmout till Al Jazeera.
Publicerad 14 oktober 2025 kl 06.30
Under måndagens fångutväxling mellan Israel och Hamas grumlades glädjen i många palestinska familjer när de fick veta att deras närstående som släpps från fängelset också tvingas lämna Palestina. Enligt Al Jazeera, som hänvisar till palestinska fångars mediakontor, rör det sig om minst 154 palestinier som slipper fångenskapen men som kanske inte ens hinner få träffa…
