FN håller med Proletären – Israel begår folkmord

FN:s utredningskommission konstaterar nu det som Proletären var först med att konstatera redan hösten 2023, att Israels krigföring och folkfördrivning i Gaza ska anses som folkmord.

Enligt FN:s oberoende internationella utredningskommission för ockuperade palestinska områden har israeliska myndigheter och israeliska säkerhetsstyrkor begått fyra av fem folkmordshandlingar enligt 1948 års folkmordskonvention. Kommissionen slår även fast att brotten begåtts med avsikt, att Israel i två år iscensatt en folkmordskampanj och att Israels president och premiärminister uppmuntrat till folkmordet.

Nu kan omvärlden inte längre blunda. Sveriges regering och samtliga svenska kommuner och regioner måste omedelbart införa sanktioner mot och en total bojkott av folkmordsstaten Israel. Svenska företag måste förbjudas att handla med landet. Den israeliska ambassadören måste utvisas och alla förbindelser med denna terrorstat upphöra.

Sverige behöver omgående agera för att ställa folkmördarna inför rätta. EU måste agera på samma sätt och om så inte sker måste Sverige omedelbart stoppa utbetalningen av medlemsavgiften och lämna unionen.