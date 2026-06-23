Arbetares rättigheter pressas tillbaka världen över

I sin årliga rapport 2026 Global Rights Index, the world’s worst countries for workers, visar världsfacket ITUC (International Trade Union Confederation) på en fortsatt dyster utveckling över hela världen: arbetares rättigheter pressas tillbaka av en koordinerad offensiv från det globala kapitalet.

Industriarbetaren, IF Metall-medlemmen och kommunisten Emil Nordh har läst rapporten, och sammanfattar den för Proletärens läsare.

Den Internationella fackliga samorganisationen ITUC ger Sverige (tillsammans med de övriga nordiska länderna samt Tyskland och Irland) plats i den bästa kategorin i fackets rapport över hur det ser ut med arbetarklassens rättigheter i världen. Men bakom det döljer sig sanningen att ”den svenska modellen” urholkas steg för steg och att de pågående juridiska försämringarna för de svenska arbetarna sällan registreras i de internationella tabellerna.

Eftersom svenska arbetare har ett starkt lagskydd jämfört med arbetare i andra delar av världen framstår Sverige som ett mönsterland i rapporten. Enligt ITUC förekommer enstaka överträdelser av fackliga rättigheter i Sverige. Men ITUC:s index