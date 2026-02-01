Från hyllad hjälte till impopulär krigspresident

Ukraina kommer inte att gå med på några territoriella eftergifter till Ryssland för att få fred. Putin kommer inte att stanna vid Ukraina, och Rysslands president har redan startat tredje världskriget. Så hette det från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en färsk intervju med BBC, som det brittiska public service-bolaget publicerade i måndags. Zelenskyjs budskap…