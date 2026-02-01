Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Från hyllad hjälte till impopulär krigspresident
Zelenskyjs stjärna har dalat rejält sedan de första veckorna av den ryska invasionen 2022. Maktmissbruk och korruptionsskandaler har gjort presidenten mindre populär än någonsin på hemmaplan, samtidigt som kompromisslösheten i fredssamtalen med Ryssland ses som en belastning i Washington.
Volodymyr Zelenskyj tillsammans med Natos generalsekreterare Mark Rutte i Kiev den 3 februari 2026. Fotograf: Press Service Of The President Of Ukraine
Publicerad 24 februari 2026 kl 11.21
Ukraina kommer inte att gå med på några territoriella eftergifter till Ryssland för att få fred. Putin kommer inte att stanna vid Ukraina, och Rysslands president har redan startat tredje världskriget. Så hette det från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en färsk intervju med BBC, som det brittiska public service-bolaget publicerade i måndags. Zelenskyjs budskap…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.