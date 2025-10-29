Lås upp hela webbplatsen
Arbetsplatsolyckor
Brister och fusk vid inspektioner
Arbetsmiljöverket har gjort 1.300 inspektioner av arbete med stationära maskiner. 52 procent av arbetsplatserna ålades att åtgärda arbetsmiljöbrister, men enligt en källa till Proletären kan bristerna vara fler – åtminstone en arbetsgivare fuskade inför inspektionen.
Varje år sker många olyckor till följd av arbete med stationära maskiner. Fotograf: Arbetsmiljöverket
Publicerad 29 oktober 2025 kl 14.22
Arbetsmiljöverket har under sin senaste inspektionsinsats inspekterat arbete med stationära maskiner inom tillverkningsindustrin. 1.300 inspektioner gjordes och 52 procent av arbetsplatserna ålades att åtgärda arbetsmiljöbrister. Totalt ställdes 1.100 krav på åtgärder. – Det är förvånande att nästan hälften av arbetsställena inte har gjort tillräckliga undersökningar eller bedömningar av riskerna i användningen av sina stationära maskiner.…
