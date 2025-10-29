Brister och fusk vid inspektioner

Arbetsmiljöverket har under sin senaste inspektionsinsats inspekterat arbete med stationära maskiner inom tillverkningsindustrin. 1.300 inspektioner gjordes och 52 procent av arbetsplatserna ålades att åtgärda arbetsmiljöbrister. Totalt ställdes 1.100 krav på åtgärder. – Det är förvånande att nästan hälften av arbetsställena inte har gjort tillräckliga undersökningar eller bedömningar av riskerna i användningen av sina stationära maskiner.…