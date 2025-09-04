Lås upp hela webbplatsen
Gaza spökar i bakgrunden när Norge går till val

Den 8 september är det val i Norge. Förmögenhetsskatten har blivit en het valfråga, men Israelpolitiken kan bli avgörande i regeringsförhandlingarna.
Valkampanj i Norge. Det nya partiet Fred og rettferdighet får lita till egna krafter för att få ut sitt budskap om att satsa på välfärd istället för att skicka miljarder till kriget i Ukraina. Fotograf: Facebook/Marielle Leraand
Publicerad 4 september 2025 kl 14.19
På måndag går norrmännen till val för att välja ett nytt storting och i förlängningen regering. I opinionsundersökningarna ser det ut som att den socialdemokratiske statsministern Jonas Gahr Støre kommer att få sitta kvar, men för det kommer Arbeiderpartiet (Ap) att behöva komma överens med flera partier på vänsterkanten – om han inte ska vända sig…

Gå till hjälpsidorna.