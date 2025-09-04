Gaza spökar i bakgrunden när Norge går till val

På måndag går norrmännen till val för att välja ett nytt storting och i förlängningen regering. I opinionsundersökningarna ser det ut som att den socialdemokratiske statsministern Jonas Gahr Støre kommer att få sitta kvar, men för det kommer Arbeiderpartiet (Ap) att behöva komma överens med flera partier på vänsterkanten – om han inte ska vända sig…