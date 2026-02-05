Hamnarbetare protesterar mot krigspolitik

Den 6 februari kommer arbetare i fler än 20 hamnar runt om Medelhavet gå ut i protest som del av en internationellt koordinerad aktion mot västerländska regeringars medskyldighet till folkmordet i Gaza, militarismen och den intensifierade exploateringen av arbetarklassen. Hamnarbetare i Italien, Grekland, Baskien, Turkiet och Marocko kommer att gå samman under parollen: ”Hamnarbetare arbetar…