Arbetarkamp

Hamnarbetare protesterar mot krigspolitik

Koordinerade mobiliseringar kommer att äga rum i fler än 20 hamnar runt Medelhavet i protest mot Israels folkmord i Gaza och den tilltagande krigshetsen och militariseringen av samhället.
Protester planeras i hamnarna i Pireus, Bilbao, Tangier, Genoa, Mersin, Casablanca, Antalya, med flera. Fotograf: Unione Sindacale di Base (USB)
Publicerad 5 februari 2026 kl 06.00
Den 6 februari kommer arbetare i fler än 20 hamnar runt om Medelhavet gå ut i protest som del av en internationellt koordinerad aktion mot västerländska regeringars medskyldighet till folkmordet i Gaza, militarismen och den intensifierade exploateringen av arbetarklassen. Hamnarbetare i Italien, Grekland, Baskien, Turkiet och Marocko kommer att gå samman under parollen: ”Hamnarbetare arbetar…

