Bosättarvåld
Andrey X: ”Israel är ett folkmordssamhälle”
Den rysk-judiske aktivisten och journalisten Andrey Ilyich Khrzhanovskiy, mer känd som Andrey X, berättar i en intervju med Fredrik Söderholm om sin kamp mot Israels bosättarvåld på Västbanken.
Andrey X tillsammans med Fredrik Söderholm i Gott Snack-studion. Fotograf: Fredrik Söderholm
Publicerad 26 december 2025 kl 10.00
Israeliskt bosättarvåld har nått historiskt höga nivåer samtidigt som Israel har inlett en av deras största militäroperationer på Västbanken i år. Här berättar den rysk-judiske journalisten Andrey X om sin aktivism på Västbanken i en intervju med Fredrik Söderholm för podden Gott Snack som gjordes i samband med hans talarturné i Sverige i höstas. Intervjun…
