Lås upp hela webbplatsen
Jack London 150 år – Revolutionären som blev rik rasist
Han var den glödande socialisten som blev välbeställd godsägare. En författare som påverkade flera ungdomsgenerationer med böcker som Skriet från Vildmarken och Varghunden. Och med romanen Järnhälen klev han in bland de stora proletärförfattarna. Den 12 januari skulle Jack London ha fyllt 150 år.
Dorset Street, East London, foto från Avgrundens folk (1903), Jack Londons berömda reportagebok om fattigdomen i det brittiska imperiets huvudstad. Till höger: Jack London (1876-1916) Fotograf: Public Domain / Montage: Proletären
Publicerad 12 januari 2026 kl 12.44
Jack London blev bara 40 år gammal. Men under sin korta levnadstid producerade han och lämnade efter sig flera romaner och noveller som hör till proletärlitteraturens främsta. I den dystopiska Järnhälen (The Iron Heel) från 1907, ger London en skarp klassbaserad kritik av den amerikanska monopolkapitalismen. London kopplar samman de ledande industrimännens makt och de…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.