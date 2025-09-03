Kasta ut kapitalisterna ur förskolan!

Privatiseringen av välfärden har haft som syfte att några få ska kunna göra vinst på patienter, skolungdomar och förskolebarn. Det är uppenbart efter att Aftonbladet i dagarna granskat två privata förskolekoncerner, Hagvidson och Tivoli.

Hagvidson är den snabbast växande förskolekoncernen i Sverige. Nästan alla förskolor i koncernen gör stora vinster. Det hindrar inte ledningen från att spara in på smöret till knäckebrödsmackorna. I en skrivelse till de anställda beordras pedagogerna att bre mackorna så att inte barnen ska ta för mycket smör.

På förskolejätten Tivoli avslöjas brister i tillsynen och ibland obehörig personal, medan barnen ”klättrar på väggarna” av uttråkning. Samtidigt plockar ägarna ut miljonvinster.

Det är få som idag argumenterar för att det var en bra idé att släppa in aktiebolag för att kunna göra vinst på skola, vård och omsorg. Där vinsterna säkras av skattebetalarna. Men ändå är våra politiker helt oförmögna att göra något åt det. Skolan och vården måste åter drivas av det offentliga. Det innebär att slå mot de mäktiga kapitalintressen som idag tjänar grova pengar på systemet. Det klarar inte våra riksdagspartier av.