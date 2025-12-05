Klassiskt arbetarlag lever farligt i Premier League

Wolverhampton Wanderers har det tufft. Laget, som 1888 var med och startade det brittiska Football League (idag Premier League), parkerar sist i ligatabellen och spås nedflyttning efter en miserabel start på säsongen. Dystert inte minst för de 460 medlemmarna i svenska fancluben Swedish Wolves. Wolves, med stark arbetarförankring i den gamla industristaden i West Midlands,…