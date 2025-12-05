Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Fotboll

Klassiskt arbetarlag lever farligt i Premier League

Wolverhampton Wanderers parkerar sist i ligatabellen och spås nedflyttning efter en miserabel start på säsongen.
Publicerad 5 december 2025 kl 14.00
Wolverhampton Wanderers har det tufft. Laget, som 1888 var med och startade det brittiska Football League (idag Premier League), parkerar sist i ligatabellen och spås nedflyttning efter en miserabel start på säsongen. Dystert inte minst för de 460 medlemmarna i svenska fancluben Swedish Wolves. Wolves, med stark arbetarförankring i den gamla industristaden i West Midlands,…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.