Demonstranter attackerade utanför vapenmässa

Ett 20-tal demonstranter störde lugnet och affärerna på vapenmässan Defence Expo Sweden, i Frihamnen i Stockholm i förra veckan. En av utställarna på mässan var israeliska Elbit Systems, som tillverkar vapen som nu används i folkmordet i Gaza och i Libanon. Demonstranterna möttes av oprovocerat våld från både vakter och utställare, berättar demonstranter Proletären talat…