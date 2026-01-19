Kommuner ger miljoner till konsulter för att skära ned

I småländska Alvesta valde kommunen att anlita det privatägda konsutbolaget Ensolution för att spara pengar i äldrevården som går med ett underskott på nära 48 miljoner kronor. Ensolutions lösningar: nedskärningar på servicen till de äldre, och en omöjlig arbetsmiljö för de arbetande inom äldrevården: – Folk gråter när de åker hem från jobbet, säger undersköterskan…