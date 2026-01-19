Lås upp hela webbplatsen
Kommuner ger miljoner till konsulter för att skära ned
Äldre far illa när kommunerna sparar pengar i äldrevården. Istället betalar kommunerna mångmiljonbelopp till konsultbolag som erbjuder undermålig service: kall mat till de äldre och minskad personaltäthet.
"75 procent av arbetsstyrkan ska hantera 125 procent av dagens vårdtyngd" – så beskriver Ensolution Alvestas framtida hemtjänst. Fotograf: Piqsels/Pixabay/Montage: Proletären
Publicerad 28 januari 2026 kl 11.31
I småländska Alvesta valde kommunen att anlita det privatägda konsutbolaget Ensolution för att spara pengar i äldrevården som går med ett underskott på nära 48 miljoner kronor. Ensolutions lösningar: nedskärningar på servicen till de äldre, och en omöjlig arbetsmiljö för de arbetande inom äldrevården: – Folk gråter när de åker hem från jobbet, säger undersköterskan…
