Militär överklassport vill bli folkligare

Ut med de oberäkneliga hästarna. In med en spektakulär hinderbana som kräver maximalt av deltagarna. Modern femkamp, överklassporten med fotfäste i den militära världen, har funnits med på det olympiska programmet sedan Stockholm 1912. Nu byter den skepnad. Det stora genombrottet, hoppas världsförbundet Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) blir OS i Los Angeles 2028.…