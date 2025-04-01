Lås upp hela webbplatsen
Sport

Militär överklassport vill bli folkligare

Det är sporten som vill göra ett slags omvänd klassresa: med nya grepp ska den gamla militära överklassporten Modern femkamp bli både folklig och mer civil.
Ridningen ryker och ersätts med hinderbana. De andra klassiska grenarna – fäktning, skytte, simning och löpning – kvarstår. Fotograf: Union Internationale de Pentathlon Moderne / Montage: Proletären
Publicerad 20 augusti 2025 kl 15.26
Ut med de oberäkneliga hästarna. In med en spektakulär hinderbana som kräver maximalt av deltagarna. Modern femkamp, överklassporten med fotfäste i den militära världen, har funnits med på det olympiska programmet sedan Stockholm 1912. Nu byter den skepnad. Det stora genombrottet, hoppas världsförbundet Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) blir OS i Los Angeles 2028.…

Gå till hjälpsidorna.