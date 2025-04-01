Norge tar till sig av kritiken – gör sig av med tillgångar i israeliska företag

Efter stark folklig kritik ser den norska oljefonden nu över sin investeringar i Israel. Oljefonden har investerat 40 miljarder norska kronor i företag som bidrar till folkmordet i Gaza och ockupationen av Västbanken.

Palestinavänner i Norge har länge protesterat mot norska statliga investeringar i Israel samt företag som förser Israel med vapen eller på annat sätt bidrar till ockupationen. Fotograf: Grimasefoto via Palestinakomiteen i Norge