Israel och USA buades ut under OS-invigningen

Under öppningsceremonin för vinter-OS i Milano och Cortina d'Ampezzo den 6 februari buades Israels trupp ut när de tågade in på arenan San Siro, viftandes med den israeliska flaggan. När USA:s vicepresident JD Vance, som satt i publiken, zoomades in på arenans storbildsskärm buades också han ut av publiken. I samband med OS bröt ut…