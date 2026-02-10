Lås upp hela webbplatsen
Vinter-OS
Israel och USA buades ut under OS-invigningen
Protester i Milano mot Israels deltagande, Olympiska spelens negativa miljökonsekvenser och närvaron av ICE-agenter.
Israels trupp på inmarschen vid OS-invigningen på San Siro. Fotograf: Skärmdump / SVT
Publicerad 10 februari 2026 kl 14.56
Under öppningsceremonin för vinter-OS i Milano och Cortina d'Ampezzo den 6 februari buades Israels trupp ut när de tågade in på arenan San Siro, viftandes med den israeliska flaggan. När USA:s vicepresident JD Vance, som satt i publiken, zoomades in på arenans storbildsskärm buades också han ut av publiken. I samband med OS bröt ut…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Länsstyrelsen i Norrbotten utreds för korruption – kan ha mörkat 200 miljöbrott
- Överklassfamiljerna åkte business class nästan gratis – så lurade de SAS på hundratusentals kronor
- Dror Feiler: Aron Verständig vill tysta solidariteten
- Dömde kändisläkaren pekas ut som drivande i överklassfamiljernas SAS-fusk: ”Ingen snäll person”
- Kritiserade överklassens exploatering – ändå blev Noam Chomsky nära vän med Epstein