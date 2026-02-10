Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Vinter-OS

Israel och USA buades ut under OS-invigningen

Protester i Milano mot Israels deltagande, Olympiska spelens negativa miljökonsekvenser och närvaron av ICE-agenter.
Israels trupp på inmarschen vid OS-invigningen på San Siro. Fotograf: Skärmdump / SVT
Publicerad 10 februari 2026 kl 14.56
Under öppningsceremonin för vinter-OS i Milano och Cortina d'Ampezzo den 6 februari buades Israels trupp ut när de tågade in på arenan San Siro, viftandes med den israeliska flaggan. När USA:s vicepresident JD Vance, som satt i publiken, zoomades in på arenans storbildsskärm buades också han ut av publiken. I samband med OS bröt ut…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.